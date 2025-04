Kretschmann nach Tod des Papstes: "Großer Segen für unsere Welt"

Freiburg/Stuttgart/Rottenburg - Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76, Grüne) hat der am verstorbene Papst wichtige bleibende Botschaften in die Welt gesandt.

Winfried Kretschmann (76, Bündnis 90/Die Grünen) teilte seine Anteilnahme am Tod des Papstes mit. © Bernd Weißbrod/dpa

So habe er die Notwendigkeit der Bewahrung der Schöpfung ins Zentrum der Kirche und Theologie gerückt und den Respekt gegenüber allen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit betont. "Mancher dürfte sich vielleicht mehr Reformen in seinem Pontifikat gewünscht haben.

Aber ich bin überzeugt, dass seine Impulse zur Ökologie, zur Humanität, zur synodalen Verfassung der Kirche auch über seinen Tod hinaus Wirkung zeigen werden."

Der Name als Papst sei bei ihm Programm gewesen. Er habe den Geist des Heiligen Franziskus in seinem päpstlichen Wirken verkörpert.

"Zwar hätte ich mir als deutscher Katholik an der einen oder anderen Stelle noch einen stärkeren Einsatz für die ökumenische Gemeinschaft der christlichen Kirchen oder zur Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche erhofft. Aber trotzdem habe ich den Papst als großen Segen für unsere Welt erlebt", schloss Kretschmann.