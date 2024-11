Regierungschefs wollen mehr ausländische Fachkräfte im Osten

Magdeburg/Berlin - In Deutschland gehen mehr Menschen in Rente als in den Arbeitsmarkt gelangen. Im Osten ist der Fachkräftemangel besonders stark. Die Länder beraten mit dem Bund über Lösungen.

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder treffen am Freitag auf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (52, SPD). (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Die ostdeutschen Länder wollen attraktiver werden für ausländische Fachkräfte.

"Die Fachkräftesicherung ist eine existenzielle Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft in Ostdeutschland", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei Zuwanderung über den Arbeitsmarkt, aber nicht in die Sozialsysteme.

Die ostdeutschen Bundesländer leiden besonders stark unter dem Geburtenknick. Für zwei Menschen, die in Rente gehen, rückt im Moment nur etwa einer nach.

"Das ist ein Problem im gesamten europäischen Raum, in Deutschland, aber besonders stark in Ostdeutschland", sagte Haseloff. Deshalb wollen die Regierungschefs der ostdeutschen Länder am Freitag in Berlin zur Ministerpräsidentenkonferenz-Ost mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (52, SPD) über mögliche Lösungsansätze beraten.

Dabei könnte es auch darum gehen, wie Menschen aus der Ukraine, die bereits in Deutschland leben, besser in Arbeit gebracht werden können.