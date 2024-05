Reise durch Ostdeutschland: Bundespräsident Steinmeier mit anerkennenden Worten für Thüringen

Am Nachmittag will Steinmeier zum Auftakt einer Initiative sprechen, die sich für Engagierte in Ostdeutschland einsetzt.

Ihm gehe es darum zu sagen, "dass ich mit ungeheuer viel Respekt und Anerkennung komme für die Lebensleistung, die die Menschen hier hinterlassen haben", sagte er am Freitag in Saalfeld.

Weitere Besuche des Bundespräsidenten sind im Mai in Steinhöfel und Müncheberg in Brandenburg sowie in Görlitz und Zittau in Sachsen geplant.