Repräsentationslücke? So wenige Ossis haben Führungsrollen im Regierungsapparat

Kein einziger Ostdeutscher leitet derzeit ein Bundesgericht oder eine Universität. (Symbolbild) © Rainer Jensen/dpa

Der Anteil von aus Ostdeutschland stammenden Bundestagsabgeordneten in den Regierungsfraktionen von Union und SPD ist mit 10,7 Prozent noch niedriger, als während der Ampel-Regierung (13,2 Prozent). Unter allen 630 Bundestagsabgeordneten kommen 98 aus den Osten (15 Prozent).

Auch im übrigen Regierungsapparat sind Wessis klar in der Mehrheit. Die Linksfraktion spricht deshalb von einer "Repräsentationslücke".

Nur 9,8 Prozent aller Abteilungsleiter in den Bundesministerien stammen aus Ostdeutschland, antwortete die Bundesregierung am Montag auf eine Linken-Anfrage.

Ein noch traurigeres Bild zeichnet sich in den Bereichen Bildung und Justiz ab: Laut Bundesregierung ist kein einziger Ossi derzeit Präsident eines Bundesgerichts oder einer Universität.

Selbst in Bundesbehörden, deren Hauptsitz bereits in Ostdeutschland liegt, sind Beschäftigte mit ostdeutschen Wurzeln in der Minderheit (45,6 Prozent). Immerhin: In sieben ostdeutschen Bundesbehörden und Staatskonzernen üben insgesamt acht Ostdeutsche eine führende Rolle aus.