Stationäre EU-Grenzkontrollen gegen Migration: CDU weitet Kampagne aus

Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Polen in Frankfurt (Oder) vermehrt unerlaubte Einreisen registriert. © Hannes P. Albert/dpa

Der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann (43) rief Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) am Samstag auf, jetzt zu handeln und feste Grenzkontrollen einzuführen.

Er kündigte in einer Mitteilung an, es sollen nicht nur wie bisher in grenznahen Landkreisen sondern in ganz Brandenburg Unterschriften dafür gesammelt werden, um den Druck auf Faeser hoch zu halten.

Bisher seien in fünf CDU-Kreisverbänden seit Anfang September bereits fast 5000 Unterschriften für Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gesammelt worden.

Aus Sicht Redmanns sollen mit stationären Grenzkontrollen der Bundespolizei irreguläre Migration begrenzt, Schleuser bekämpft und Rückweisungen möglich sein.