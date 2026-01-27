Unternehmer Würth wird "angst und bange" wegen deutscher Arbeitsmoral

Künzelsau - Feiertage nachholen und mehr Freizeit? Der Unternehmer Reinhold Würth (90) bezieht in der aktuellen Debatte um die Arbeitsmoral in Deutschland klar Position.

Laut dem erfolgreichen Unternehmer Reinhold Würth (90) müsse in Deutschland wieder mehr gearbeitet werden. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir müssen wieder mehr schaffen in Deutschland. Wir müssen fleißiger werden", sagte der 90-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" am Dienstag. "Es ist doch eine verrückte Idee von Gewerkschaftern, einen Feiertag, der auf einen Samstag oder Sonntag fällt, nachzuholen. Wo sind wir denn? Wer so etwas fordert, muss der Meinung sein, das Geld falle wie Schneeflocken vom Himmel."

Die Statistik spreche eine klare Sprache, sagte Würth. "Da kann einem angst und bange um Deutschland werden: In anderen Ländern wird bei deutlich niedrigeren Stundenlöhnen länger gearbeitet." Und heimische Beschäftigte seien auch noch häufiger krank als Mitarbeitende in anderen Industrieländern.

"Nach der Phase des Wohlstands, des Wohllebens, der Pracht, ja der Freiheit und des freien Worts wuchsen in Deutschland die Begehrlichkeiten nach mehr Geld und noch weniger Arbeit", sagte Würth, der in Künzelsau (Hohenlohekreis) einen Weltmarktführer im Bereich der Befestigungs- und Montagetechnik aufgebaut hat.