Bundestagswahl wird heute zum Teil wiederholt: Diese Folgen kann das haben!

Berlin - In der Hauptstadt heißt es am Sonntag zum wiederholten Mal: Ran an die Urnen! Mehr als eine halbe Million Berliner dürfen von 8 bis 18 Uhr erneut ihr Kreuz für die Bundestagswahl 2021 machen.

Am Sonntag muss in einigen Berliner Wahlkreisen die Bundestagswahl 2021 wiederholt werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Denn der von Pannen und organisatorischen Problemen überschattete Wahlgang muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts teilweise in Berlin wiederholt werden.

In 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken darf neu gewählt werden, also in etwa einem Fünftel. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind insgesamt 549.549 Berlinerinnen und Berliner.

Die Wahl bildet den Auftakt für ein wichtiges Wahljahr in Deutschland: Am 9. Juni steht die Europawahl an, im September drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag, an der Mehrheit der Ampel, wird der Wahlgang in der Spree-Metropole freilich nichts ändern.