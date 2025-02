Nur 13.435 Stimmen fehlen: Will das BSW die Wahl jetzt anfechten?

Berlin - Am Ende fehlten nur 13.435 Stimmen! Das BSW um Sahra Wagenknecht (55) verfehlte den Sprung in den Bundestag denkbar knapp, kam auf 4,97 Prozent der abgegebenen Stimmen. Jetzt wittern BSW-Politiker "Unregelmäßigkeiten" und kündigen rechtliche Schritte an.

Wirtschaftspolitiker Fabio De Masi (44, BSW) sieht Unregelmäßigkeiten bei der Bundestagswahl. © JOHN MACDOUGALL / AFP

BSW-Europapolitiker Fabio De Masi (44) will das Ergebnis der Bundestagswahl offenbar anfechten.

Er habe zahlreiche Zuschriften von Auslandsdeutschen erhalten, die wütend seien, an ihrem Wahlrecht faktisch gehindert worden zu sein, beklagt De Masi auf dem Kurznachrichtendienst X.

Seiner Partei haben am Ende nur ca. 13.000 Stimmen für den Einzug in den Bundestag gefehlt. "13.000 Stimmen sind etwa 6 Prozent der in das Wahlverzeichnis eingetragenen 213.000 Auslandsdeutschen, die in erheblichen Maße an der Wahl gehindert wurden", schreibt De Masi.

Er prüft offenbar rechtliche Schritte, will das Ergebnis der Wahl vorm Verfassungsgericht anfechten. De Masi auf X: "Für Beschwerden ist zunächst der Wahlausschuss des Bundestages zuständig. Dann steht der Weg nach Karlsruhe offen."