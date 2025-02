AfD dominiert vor allem im ländlichen Raum: So hat Sachsen gewählt

Dresden - Rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte waren in Sachsen aufgerufen, bei der Wahl zum 21. Bundestag ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlbeteiligung war hoch. Über ein Viertel stimmte per Briefwahl ab. Wieder zeigte sich: Ostdeutschland und speziell die Sachsen ticken anders als der Rest der Bundesrepublik.

Die SPD als Kanzler-Partei schmierte ab. Sie kam auf einen Anteil von 9,2 Prozent der Erst- und 7,7 Prozent der Zweitstimmen. 2021 verbuchten die Sozialdemokraten noch 16,7 Prozent bzw. 19,3 Prozent für sich in Sachsen.

Heute sehen die Christdemokraten dort keinen Stich. Teilweise kratzt die AfD dort an der 50-Prozent-Marke sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen.

Das waren mehr als doppelt so viele, wie die Union einsammeln konnte (20,5 Prozent). Bei der Bundestagswahl 2021 waren die Abstände bei Weitem nicht so deutlich.

In Sachsen gewann die AfD erneut klar vor der CDU die Wahl. Die Alternativen holten 43 Prozent (Stand 21.40 Uhr) der Zweitstimmen.

Die Zustimmungswerte der Grünen lagen mit 3,6 Prozent Zweitstimmenanteil mehr als deutlich unter denen der vorigen Bundestagswahl (8,6 Prozent). Die sächsische FDP gibt momentan ein desaströses Bild ab: In der Wahlstatistik am Sonntag tauchte sie in der Rubrik "Sonstige" unter.