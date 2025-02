Alles, was ihr wissen müsst: Die Bundestagswahl von A bis Z

Berlin - In einer Woche wird der neue 21. Bundestag gewählt. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Wahl in einem kleinen Wahl-ABC zusammen getragen.

Mit der Erststimme entscheiden sich die Wähler für einen konkreten Bewerber des Wahlkreises. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise in Deutschland, davon 16 in Sachsen . Zur Direktwahl stehen hier 95 Bewerber.

Sollte mit der neuen Wahlrechtsreform eigentlich abgeschafft werden. Doch das Bundesverfassungsgericht kippte dies vorerst. So können bei dieser Wahl noch immer Parteien in den Bundestag rücken, die keine 5 Prozent geschafft, aber mindestens drei Direktmandate geholt haben.

Wer am Wahltag nachweislich krank ist, kann sich bis 15 Uhr durch einen Bevollmächtigten (Vollmacht auf Wahlbenachrichtigung ausfüllen!) Briefwahlunterlagen bei der jeweils zuständigen Gemeindestelle (am besten vorher anrufen) besorgen lassen. Die Abgabe muss bis 18 Uhr erfolgen.

Rund 675.000 Wahlhelfer werden am Wahltag in Deutschland bei der Wahl ehrenamtlich aushelfen. In Sachsen sind es rund 36.000 Wahlhelfer in circa 4500 Wahllokalen und Briefwahlbezirken.