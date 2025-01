Bundestagswahl 2025: Das sollten Briefwähler in Chemnitz beachten

Chemnitz - Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt immer näher: Aus diesem Grund flattern in diesen Tagen die ersten Wahlbenachrichtigungen in die Chemnitzer Briefkästen. Damit könnt Ihr dann auch Eure Briefwahl-Unterlagen beantragen. Doch in diesem Jahr müssen sich Briefwähler ganz besonders beeilen.