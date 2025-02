Bundestagswahl 2025 in Bayern: CSU unter 40-Prozent-Marke, AfD landet auf Rang zwei

München - Die CSU ist bei der Bundestagswahl in Bayern mit großen Stimmengewinnen stärkste Kraft geworden und hat damit ihren jahrelangen Abwärtstrend beenden können.

Markus Söder (58, CSU) kann einigermaßen zufrieden sein. © Sven Hoppe/dpa

Nach der zweiten Hochrechnung des Bayerischen Rundfunks liegen die Christsozialen unter ihrem Parteichef Markus Söder (55) bei 37,8 Prozent, das wären rund sechs Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren. Damals war die CSU mit 31,7 Prozent auf ein historisch schlechtes Ergebnis abgestürzt.

Am rechten Rand würde die AfD laut der Hochrechnung ihren Stimmanteil auf 18,9 Prozent nahezu verdoppeln können. 2021 hatte die Partei im Freistaat noch lediglich 9,0 Prozent geholt.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (54) wurde in seinem bundespolitischen Ehrgeiz einmal mehr bitter enttäuscht: Laut der aktuellen Hochrechnung verloren die Freien Wähler bei der Wahl deutlich.

Söder sagte im Bayerischen Fernsehen: "Es dürfte das beste Ergebnis aller Parteien in Deutschland sein."

Der Ministerpräsident lehnte für den Bund wie zuvor im Wahlkampf eine Koalition der Union mit den Grünen ab. Es scheine so zu sein, dass es für die Union entweder mit einem oder möglicherweise mit zwei Partnern reiche, so Söder bei einer Videoschalte aus Berlin bei der CSU-Wahlparty in München. "Relativ klar ist aber, es geht ohne die Grünen."