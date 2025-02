Bundestagswahl: Das müssen Briefwähler in Bayern jetzt beachten

Die Stimmzettel werden wie auch die per Post eingehenden Briefwahlunterlagen bis zur Auszählung am Wahlabend sicher aufbewahrt.

Wer die Wahlunterlagen zu Hause hat, sollte sich rasch entscheiden und diese wieder an die Gemeinde schicken. © Pia Bayer/dpa

Landeswahlleiter Gößl rät, die Briefwahlunterlagen nicht noch mehrere Tage zu Hause liegenzulassen. Sie sollten möglichst gleich ausgefüllt und auf den Postweg oder persönlich zur Gemeinde gebracht werden.

So werde auch verhindert, dass Briefwahlunterlagen zu spät bei der Gemeinde ankämen und nicht mehr berücksichtigt werden könnten. Davon gebe es bei jeder Wahl einen gewissen Anteil.

Zwei Wochen vor der Wahl gilt es dabei zu beachten: Nur Wahlbriefe, die bis spätestens 18 Uhr am 23. Februar beim Wahlamt der Gemeinde eingehen, werden auch gezählt. Jede Wählerin und jeder Wähler ist dafür selbst verantwortlich.

Bei der Wahl in diesem Jahr rechnet Gößl nicht damit, dass wieder mehr Menschen per Brief wählen werden. Bei der Bundestagswahl 2021 - während der Corona-Pandemie - lag der Briefwahlanteil in Bayern bei mehr als 60 Prozent, bei der Landtagswahl 2023 betrug er rund 55 Prozent.