Chemnitz: Wer rückt über die Erststimme in den Bundestag?

Chemnitz - Mehr als 24.500 Plakate in der Stadt "verkünden" es: noch 20 Tage bis zur vorgezogenen Bundestagswahl. Elf Parteien wollen in Chemnitz (Wahlkreis 161) mit ihren Kandidaten das Ticket nach Berlin lösen. In der Chemnitzer Wahlbehörde müssen bis zum Wahltag noch ordentlich die Ärmel hochgekrempelt werden.