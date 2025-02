Chemnitzer Wahlserie: BSW-Kandidat Christian Schweiger setzt auf die Familie

Chemnitz - Der "Last Minute"-Bewerber unter den Chemnitzer Direktkandidaten zur Bundestagswahl ist Christian Schweiger (52). Der Politikwissenschaftler will für das BSW das Ticket nach Berlin lösen. TAG24 hat ihn auf dem Spielplatz an der Pelzmühle getroffen.

Christian Schweiger (52, parteilos) mit Tochter Sonja (5). © Maik Börner

Christian Schweiger (52) ist gebürtiger Regensburger. Nach der Schule studierte er zwischen 1994 und 1999 Politikwissenschaft, Soziologie und Englische Philologie an der Universität Regensburg und schloss als Magister ab.

Bevor Schweiger 2000 für 17 Jahre nach England ging, trat er in die SPD ein. 2003 promovierte der Akademiker an der Universität Derby.

2017 kam Christian Schweiger aus beruflichen Gründen nach Chemnitz und wurde an der TU Privatdozent für Politikwissenschaften. 2020 trat er aus der SPD aus und strebt derzeit die BSW-Mitgliedschaft an.

Seit 2023 lehrt er an der Dualen Hochschule in Breitenbrunn (Erzgebirge). Privat blieb Schweiger in Chemnitz und lebt mit seiner ungarischen Frau und Tochter Sonja (5) in Siegmar.