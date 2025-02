Chemnitzer Wahlserie: Bundespolizist und Freie-Wähler-Kandidat Sven Galambos für die große Politik

Chemnitz - Er ist Newcomer, gilt als politisch unbeschriebenes Blatt: Bundespolizist Sven Galambos (51) will für die Freien Wähler als Direktkandidat in den Bundestag einziehen. TAG24 hat ihn im Küchwald getroffen.

Warum jetzt der Bundestag? "Weil ich das Gefühl habe, dass unsere Altparteien den Blick für das Wichtige im Land völlig verloren haben. Es ist jetzt egal, ob eine SPD in der Opposition ist oder eine CDU , es kommt nichts zustande", schimpft der Newcomer.

Als Bundespolizist ist der Polizeioberkommissar in Leipzig stationiert. Am Hauptbahnhof ist er dabei, wenn Fußballfans ab- und ankommen.

"Wenn man hier früh oder abends mit dem Hund unterwegs ist, kann man herrlich entspannen. Ein grüner Fleck mitten in Chemnitz ", sagt Galambos. "Mit meiner Tochter bin ich hier früher oft mit der Parkeisenbahn gefahren."

Die regelmäßigen Spaziergänge mit Hund Odin (5), Fitnessstudio und regelmäßige Comedian-Shows in der Stadt. "Letzte Woche war ich bei Dieter Nuhr. Einfach genial!"

Und was ist sein Ausgleich für die stressige Arbeit bei der Bundespolizei?

Vor allem für den Chemnitzer Mittelstand will er in Berlin etwas tun.

Der 51-jährige Bundespolizist lebt mit seiner Ehefrau und seiner 14-jährigen Tochter in Röhrsdorf. © Maik Börner

Sven Galambos (51) ist gebürtiger Karl-Marx-Städter und seiner Heimatstadt bis heute treu geblieben.

Anfang der Neunzigerjahre absolvierte er bei Siemens eine Ausbildung als Energieelektroniker und erlernte dabei den Aufbau automatisierter Systeme in der Produktion.

1993 trat er in die Bundespolizei (damals Bundesgrenzschutz) ein. Zwischen 2007 und 2010 absolvierte der 51-Jährige an der Polizeiakademie in Lübeck ein Studium für den gehobenen Dienst.

Politisch ist der Familienvater Quereinsteiger und seit einem Jahr bei den Freien Wählern. Galambos lebt mit Ehefrau und einer Tochter (14) in Röhrsdorf. Seine Frau hat außerdem erwachsene Drillings-Töchter (jeweils 22).