Chemnitzer Wahlserie: FDP-Kandidatin Norma Grube will das Bildungssystem verbessern

Chemnitz - Wenn in gut zwei Wochen ein neuer Bundestag gewählt wird, schickt die Chemnitzer FDP Norma Grube (41) ins Rennen. Die Schulleiterin einer Marienberger Schule will die Nachfolge von Frank Müller-Rosentritt (42) antreten, der nicht mehr kandidiert. TAG24 hat sie im Park an der Zeisigwaldschänke getroffen.