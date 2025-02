Chemnitzer Wahlserie: PARTEI-Mann Tommy Nguyen will in den Berliner Reichstag

Chemnitz - Vom Chemnitzer Kaßberg in den Berliner Reichstag: Für "Die PARTEI" will Tommy Nguyen (30) als "Underdog" den direkten Sprung in den Bundestag schaffen. TAG24 hat ihn im Carlowitz-Park in Rabenstein getroffen.

"Ich bin hier in Rabenstein aufgewachsen", erinnert sich der junge Mann mit vietnamesischen Wurzeln.

Tommy Nguyen (30) im Gespräch mit Redakteur Raik Bartnik (55, r.). © Maik Börner

Am 23. Februar will es Tommy Nguyen wissen und stellt sich zur Bundestagswahl: "Ich will mich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen, außerdem brauchen wir die gesetzliche 4-Tage-Woche. Menschen, die weniger arbeiten, können mehr Ehrenämter übernehmen."

Ansonsten müsse man eben breit aufgestellt sein, deswegen heißt die PARTEI mit vollem Namen auch Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative.

Und die Satire, die einem nicht nur auf den Wahlplakaten entgegenspringt? "Ich finde es gut, wenn man schmunzeln kann. Jeder Mensch fasst es ohnehin anders auf."

Wenn Tommy Nguyen nicht gerade an Fahrrädern schraubt oder sich politisch betätigt, dann geht er am liebsten "raven" (Anm. d. Red.: auf Partys mit Techno-Musik tanzen): "Mein Lieblingsclub in Chemnitz ist das 'Reset'."