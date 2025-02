CSU-Politiker geht auf Claudia Roth los: "Sie sind keine Demokratin!"

"Sie sind keine Demokratin diesbezüglich", blaffte Ullrich die Kulturstaatsministerin an, wie in einem Video eines Reporters des Bayerischen Rundfunks zu sehen ist.

Claudia Roth (69, Grüne), Kulturstaatsministerin, geriet durch den Ausgang der Wahl ins Visier ihres Konkurrenten. © Bernd Wüstneck/dpa

Am Tag nach der Wahl schrieb der CSU-Mann auf "X": "Den hart umkämpften Wahlkreis Augsburg habe ich mit 31,1Prozent und über 10 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Und dennoch nicht im Bundestag? Das neue Wahlrecht ist unfair und undemokratisch. Verloren haben vor allem meine Wähler und das Vertrauen in die Demokratie."

Bundesweit sind 23 Kandidaten von der Neuregelung des Wahlrechts betroffen. Wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hervorgeht, teilen neben drei CSU-Politikern auch 15 von der CDU, vier von der AfD und einer von der SPD dieses Schicksal.

Ihre Wahlkreise liegen unter anderem in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern, in Ost- und in Norddeutschland. All diese Wahlkreise sind nicht mehr durch ein Direktmandat im Bundestag vertreten.