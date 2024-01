Ein Jahr vor Bundestagswahl: Rheinischer Präses warnt vor rechten AfD

Zum Start in die neue Woche sprach Thorsten Latzel (53) mahnende Worte über die AfD. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Sie schürt in Krisen Ängste und Hass und spaltet die Gesellschaft anstatt sie zu einen", sagte Latzel am Montag in seinem Jahresbericht vor der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf.

Die AfD nivelliere die Verbrechen der NS-Zeit und widerspreche Menschenrechten. Die Partei sei "rassistisch, diskriminierend und frauenfeindlich". Sie wolle "kleine Leute schwächen und Reiche reicher machen".

Die AfD stehe für die Aufhebung demokratischer Freiheitsrechte und des Rechtsstaats. "Die AfD ist keine Alternative, sie wäre der Abstieg für Deutschland", sagte Latzel.

Der Präses wies auf die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hin sowie auf die Europawahl und die Wahlen in den USA. "Wir haben in Deutschland, in Europa und weltweit starke demokratiefeindliche Kräfte", sagte er.

Die in drei Bundesländern vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertete AfD sei ein Sammelbecken für Demokratiefeinde. Bundesweit gilt die AfD als Verdachtsfall. Die Partei befindet sich seit Monaten in einem Umfragehoch.