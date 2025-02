Für Bundestagswahl 2025: Berliner Bezirke öffnen Briefwahlstellen

Wer die Briefwahl nutzen möchte, kann sich die Briefwahlunterlagen nach Hause schicken lassen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Darauf weist die Landeswahlleitung hin. Sie sind in der Regel in den Bezirksämtern zu finden, in mehreren Bezirken auch an anderen Standorten.

Wer die Briefwahl nutzen möchte, kann sich die Briefwahlunterlagen nach Hause schicken lassen und sie dann zurücksenden, aber auch direkt in einer Briefwahlstelle wählen.

Der Stimmzettel wird dort in diesem Fall in einer Wahlkabine ausgefüllt. Die Briefwahlunterlagen können anschließend in eine Urne geworfen werden. Dann entfällt das Zurückschicken per Post, das mehrere Tage dauern kann.

Aus Sicht von Landeswahlleiter Stephan Bröchler ist die Briefwahl vor Ort die sicherste Variante für Briefwählerinnen und -wähler.

Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl hat sich die Frist für Briefwähler von sonst sechs auf nur zwei Wochen verkürzt.