Ministerpräsident will wählen gehen, wird aber wieder weggeschickt

Von Christina Sticht und Wolfgang Müller

Hannover - Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (66, SPD) gab es einen Moment der Irritation am Wahltag. Der SPD-Politiker ging am heutigen Sonntag in Hannover zunächst zum falschen Ort, um seine Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben.