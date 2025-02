Köln-Kuriosum bei Bundestagswahl! Deshalb wird Wahlhelferin plötzlich beschenkt

Köln - In der Domstadt hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68) eine 100 Jahre alte Wahlhelferin für ihren Einsatz geehrt.

Lydia Mörs-Plattes bekam am Sonntagnachmittag plötzlich Besuch von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker - aus gutem Grund! © Henning Kaiser/dpa

Die Politikerin besuchte Lydia Mörs-Plattes am frühen Nachmittag während der Bundestagswahl in einem Wahllokal in Köln-Godorf.

"Das ist ja sagenhaft, was Sie hier für eine Leistung bringen. Sie sind ein richtiges Vorbild", sagte Reker. "Ich mache das gerne", entgegnete Mörs-Plattes, die nach Angaben eines Stadtsprechers schon häufig als Wahlhelferin tätig war.

Reker überreichte auch Geschenke. Neben einer Schachtel Pralinen erhielt die hochbetagte Wahlhelferin den nur selten verliehenen Karnevalsorden der Oberbürgermeisterin. "Wunderbar. Da freue ich mich", sagte die Geehrte, die bereits seit dem Morgen ihren Dienst als freiwillige Wahlhelferin versah.

Köln befindet sich gerade in der sogenannten fünften Jahreszeit, der Karnevalszeit, die am Rosenmontag ihren Höhepunkt erreicht.