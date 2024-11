Lebkuchen, Glühwein, Weihnachtsmarkt: Sachsens Parteien starten Winter-Wahlkampf

Dresden - Sachsens Parteien rüsten sich für die vorgezogene Neuwahl zum Bundestag am 23. Februar. Sie sammeln Ideen für Wahlwerbung bei Dunkelheit und Minusgraden, und sie feilen an Sicherheitskonzepten für ihre Helfer.

Eine süße Idee präsentiert die SPD , um die Menschen im Advent abzuholen. "Statt Gummibärchen als sogenanntes Give-away liegt dann vielleicht der eine oder andere Pfefferkuchen mit SPD-Logo am Infostand", so ein Partei-Sprecher.

Sie könnte sich vorstellen, dass in der Dunkelheit auch Hauswände und Mauern als Projektionsflächen für Wahlwerbung genutzt werden. Alle Parteien kündigen an, bei der anstehenden Wahl verstärkt auf digitale Inhalte zu setzen.

Der Ausschank von Hochprozentigem zum Erreichen vieler Stimmen-Prozente ist umstritten. Kritiker befürchten, dass Glühwein & Co. an Infoständen missverstanden werden.

Burkhard Jung (66, SPD) hat als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig bereits mehrmals erfolgreich Winter-Wahlkampf in eigener Sache gemacht. © dpa/Patricia Bartos

Das Thema Sicherheit hat nach den Übergriffen im vergangenen Landtagswahlkampf einen noch höheren Stellenwert bekommen. So kündigten Grüne in Dresden bereits an, in diesem Winter nur bei Tageslicht zu plakatieren.

Werden Sachsens Weihnachtsmärkte jetzt Wahlkampf-Arenen?

Die Gefahr ist gering. Vielerorts ist es Parteien und Verbänden untersagt, auf den Märkten politische Lobbyarbeit zu betreiben.

Uwe Päsler (59) erklärt als Sprecher der Stadt Riesa: "Auf der Riesaer Klosterweihnacht sollen die Menschen in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch und - trotz aller Herausforderungen im Alltag - in der Adventszeit etwas zur Ruhe kommen. Deshalb sind sich Stadtverwaltung und Marktorganisator einig, dass dort keine Wahlwerbung hinpasst."