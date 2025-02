Luke Hoß ist der jüngste Bundestags-Abgeordnete: Das plant er mit seinem Gehalt

Luke Hoß (23, Die Linke) ist der jüngste Bundestags-Abgeordnete. © Rebekka Amann/Die Linke KV Passau/dpa

Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, wurde der 23-Jährige aus dem Wahlkreis Passau auf Platz vier der Landesliste der Partei Die Linke gewählt - dank der unerwartet hohen Zweitstimmenanteile bundesweit und in Bayern.

Auch die jüngste Abgeordnete sitzt demnach bei den Linken: Fraktionskollegin Zada Salihović ist laut Bundestag 24 Jahre alt und zieht über die Landesliste Sachsen ein.

Zum Vergleich: Ältester Abgeordneter ist der Ehrenvorsitzende der AfD-Fraktion, Alexander Gauland, mit 84 Jahren.

Im Wahlkampf hatte Jura-Student Hoß angekündigt, alles an Abgeordnetengehalt, was über 2500 Euro hinausgeht, zu spenden - entweder an die eigene Partei oder an soziale Initiativen und Menschen mit finanziellen Problemen.

In die Partei Die Linke eingetreten war er nach eigenen Angaben erst im Jahr 2023.