Union gewinnt Bundestagswahl: SPD historisch schlecht

Berlin - Machtwechsel in Deutschland: Die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (69, CDU) hat die Bundestagswahl klar gewonnen.

Der CDU-Chef kündigte eine schnelle Regierungsbildung an. Bundeskanzler Olaf Scholz (66) gestand die Niederlage seiner SPD ein. Sie liegt nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF hinter der AfD auf Platz drei.

Merz hat beste Chancen, Kanzler zu werden, braucht für eine Regierungsbildung aber Partner. Ein Zusammengehen mit der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften AfD hat der CDU-Chef ausgeschlossen.

Alice Weidel (46, AfD) strahlt über das ganze Gesicht, nachdem die AfD das zweitbeste Stimmenergebnis der Parteien erhält. © Sören Stache/dpa-Pool/dpa

Wahlsieger Merz will so schnell wie möglich eine handlungsfähige Bundesregierung bilden. "Ich weiß um die Verantwortung", sagte er.

"Ich weiß, dass es nicht einfach werden wird." Deutschland könne sich keine langwierige Regierungsbildung leisten: "Die Welt da draußen wartet nicht auf uns." CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt (54) sagte, die Union werde eine neue Bundesregierung ohne die Grünen bilden.

Scholz sprach nach den ersten Hochrechnungen von einem bitteren Ergebnis und einer Niederlage seiner SPD, für die er auch Verantwortung trage.

AfD-Chefin Alice Weidel (46, AfD) sprach von einem historischen Ergebnis.

"Man wollte uns halbieren, das Gegenteil ist eingetreten." Die AfD sei bereit zur Zusammenarbeit mit der Union. "Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes umzusetzen." Zugleich kündigte sie an: "Wir werden die anderen jagen, dass sie vernünftige Politik für unser Land machen", und griff damit indirekt ein Zitat des ehemaligen AfD-Parteichefs Alexander Gauland (84) auf.

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck (55) warnte vor dem Erstarken des rechten Populismus und gratulierte Merz. Seine Partei sei auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte er mit Blick auf die Regierungsbildung.

Linken-Chef und -Spitzenkandidat Jan van Aken (63) äußerte sich begeistert über das Abschneiden seiner Partei. "Die Linke lebt", sagte er vor einer jubelnden Menge in Berlin. Co-Parteichefin Ines Schwerdtner sprach vom "Comeback des Jahres" und kündigte an, in den kommenden Jahren eine "Brandmauer" gegen rechts sein zu wollen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 83 bis 84 Prozent höher als 2021 (76,4) und erreichte laut ARD und ZDF den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren 59,2 Millionen Menschen, davon gut 42 Prozent 60 Jahre oder älter.