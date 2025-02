Mitten im Wahlkampf: AfD-Kandidat Gauland trauert um Ehefrau

Chemnitz - Der prominenteste und zugleich umstrittenste Kandidat im Wahlkreis Chemnitz ist Alexander Gauland (83, AfD ). Der promovierte Jurist wurde auf eigenen Wunsch für seine Geburtsstadt nominiert. TAG24 hat mit ihm telefoniert, da er nach dem Tod seiner Frau alle Termine in Chemnitz abgesagt hatte.

Alexander Gauland (83, AfD) im Berliner Jakob-Kaiser-Haus. © Carsten Koall

"Wenn wir uns in Chemnitz zum Gespräch verabredet hätten, hätte ich mir sicher das Ballhaus Hilbersdorf ausgesucht", erzählt Gauland. "Dort habe ich als 18-jähriger Mann meine Tanzstunde gemacht. Allerdings war ich nicht so der Liebling der Damen."

In der AfD ist Gauland, der am Donnerstag 84 wird, von Anfang an dabei. Bereut habe er den Wechsel von der CDU nie:

"Die Union hat sich unter Angela Merkel in einer Weise verändert, dass das nicht mehr meine Partei war. Bei einem ihrer Wahlsiege hatte sie mir ein Deutschland-Fähnchen aus der Hand gerissen und in die Ecke geworfen. Ich weiß nicht, wofür die Partei überhaupt noch steht."

Eigentlich wollte der AfD-Politiker, der durch abwertende Äußerungen über Nationalspieler Jérôme Boateng (36) 2016 oder die "Vogelschiss"-Rede 2018 für Kontroversen gesorgt hatte, nicht noch einmal für den Bundestag antreten.

"Ich hörte aber, dass es für Chemnitz keinen Kandidaten gab. Aus guter Erinnerung an meine Heimatstadt und glückliche Jugendzeit habe ich Kontakt mit dem Kreisverband aufgenommen, da war man sehr angetan."