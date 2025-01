Politik-Experte über Wahlplakate: Kleine Parteien werben forscher

Chemnitz - Seit diesem Wochenende geht der Wahlkampf in die heiße Phase: Zahlreiche Wahlplakate hängen nun am Rand der Straßen. Doch welchen Effekt haben die Plakate? Das verrät Politik-Professor Benjamin Höhne (46) von der TU Chemnitz im Interview mit TAG24.

Politik-Professor Benjamin Höhne (46) kennt sich aus mit den Wahlplakaten der Parteien. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

TAG24: Herr Höhne, welche Bedeutung hat Plakatwerbung für die Parteien im Wahlkampf?

Benjamin Höhne: Mithilfe der Plakate zeigen die Parteien in der Fläche Präsenz. Die Parteien hoffen so, Wähler mobilisieren zu können. Die Wirkung der Plakate ist allerdings nicht so hoch. Ob sie tatsächlich nennenswerte Wählerpotenziale heben, ist fragwürdig.

TAG24: Würde es auch ohne Plakatwerbung gehen?

Benjamin Höhne: Ja. Man könnte stattdessen mehr investieren in Werbung auf Social-Media-Plattformen, in Zeitungen, Radio- und TV-Spots, Info-Stände oder den Haustür-Wahlkampf. Doch dafür müssten sich alle Parteien einig sein. Wenn auch nur eine plakatiert, ziehen alle anderen nach.