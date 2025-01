Bundestagswahl in Sachsen: 10 wichtige Fragen

Sachsen - Der neue Bundestag wird schlanker. Nach der Wahl am 23. Februar werden dem Parlament in Berlin nur noch 630 Abgeordnete angehören. Das hat Auswirkungen auch auf Sachsen . Zehn Fragen und Antworten zur anstehenden Wahl - von A wie Ausgleichsmandate bis Z wie Zweitstimme.

Die Karte zeigt den Zuschnitt der Wahlkreise zur Bundestagswahl 2025 in Sachsen. © sachsen.de

Warum bekam Deutschland ein neues Wahlrecht?

Die Reform wurde am 17. März 2023 beschlossen und ist seit dem 7. März 2024 in der neuen Fassung in Kraft. Ihr Hauptziel war, es zu verhindern, dass der Bundestag auf 800 bis 900 Parlamentarier anwächst. Im Fokus standen dabei die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate, die weitgehend abgeschafft werden sollten.

Was wurde beschlossen?

Die Ampelpartien haben beschlossen, dass bei künftigen Bundestagswahlen an der Zahl der bisherigen 299 Wahlkreise festgehalten wird. Die Zahl der Abgeordneten soll insgesamt aber auf 630 begrenzt werden.

Die Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes gelten somit - falls das Bundesverfassungsgericht nicht anders entscheidet - erstmalig für den 21. Deutschen Bundestag, der am 23. Februar 2025 gewählt wird.