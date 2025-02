23.02.2025 15:51 Schon höher als 2021! Wahlbeteiligung in Hamburg steigt an

In Hamburg ist die Wahlbeteiligung am Sonntag im Laufe des Tages angestiegen. Sie lag im am Nachmittag höher als bei der Wahl vor vier Jahren.

Von Martin Fischer Hamburg - Bei der Bundestagswahl haben in Hamburg bis zum frühen Nachmittag etwas mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als bei der Wahl vor vier Jahren.

In Hamburg haben im Laufe des Tages immer mehr Menschen ihre Stimme abgegeben. © Matthias Bein/dpa Um 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben des Landeswahlleiters bei 64,2 Prozent. Bei der Wahl 2021 hatten zu diesem Zeitpunkt 63,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gemacht. Insgesamt sind knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger zur Bundestagswahl aufgerufen. Die 1269 Wahllokale der Stadt schließen um 18 Uhr. Bis Freitag hatten sich nach Angaben des Landeswahlamts rund 36 Prozent der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden. Bei der Bundestagswahl 2021 betrug die Wahlbeteiligung in Hamburg 77,8 Prozent.

