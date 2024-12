Statement zur Bundestagswahl 2025? Musiker Henning May spendet Riesen-Summe an die Grünen

Köln - Wenige Monate vor der Bundestagswahl hat sich Sänger Henning May (32) deutlich positioniert: Der Frontmann der Band AnnenMayKantereit hat insgesamt 95.000 Euro an die Grünen gespendet.

Henning May (32) kommt aus Köln, hat mit seiner Band AnnenMayKantereit inzwischen aber ganz Deutschland erobert. © Britta Pedersen/dpa

Das geht aus dem offiziellen Spendenregister des Deutschen Bundestags hervor.

Demnach habe May die Summe bereits am vergangenen Freitag überwiesen. Mit Eingang auf dem Parteikonto der Grünen am Montag wurde die Spende nun öffentlich.

Im Spendenregister ist neben der Geldsumme sowie Mays Name auch die Kölner Adresse angegeben, unter der die Band gemeldet ist.

Zuvor hatte sich der Musiker mit öffentlichen Statements zur politischen Lage immer wieder zurückgehalten. 2020 begründete der heute 32-Jährige das im gegenüber dem "Mannheimer Morgen" noch damit, dass er nicht wolle, "dass Menschen themenbezogene Erwartungen an mich haben."