Südwest-Grüne ziehen mit Spitzenduo in den Wahlkampf!

Reutlingen - Die Landesliste für die Bundestagswahl führen die neue Co-Bundesvorsitzende Franziska Brantner (45, Grüne) und ihre Vorgängerin im Amt der Parteichefin, Ricarda Lang (30, Grüne), an.

Brantner bildet gemeinsam mit der ehemaligen Bundeschefin Ricarda Lang ein Spitzenduo für die Bundestagswahl am 23. Februar. Lang wurde mit 94,36 Prozent auf Platz 2 der Landesliste gewählt. Sie erhielt 184 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen. Es gab 5 Enthaltungen.

Die Delegierten wählten Brantner mit 92,35 Prozent der Stimmen bei einem Parteitag in Reutlingen zu ihrer Spitzenkandidatin. Sie erhielt 181 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen - 8 Delegierte enthielten sich.

Franziska Brantner (45, Grüne) wird die Landesliste anführen. (Symbolbild) © Michael Kappeler/dpa

Brantner warb dafür, das Leben der Menschen zu vereinfachen. Dafür sei ein "digitales Deutschland" nötig. "Deswegen brauchen wir dringend eine Deutschland-App, in der das alles digital möglich ist: die Bestellung vom Reisepass, die Kfz-Zulassung, aber auch die Bestellung vom Kita-Essen", sagte Brantner.

Sie betonte in ihrer Rede, dass die Partei auf soziale Gerechtigkeit setze. Viele Menschen spürten die Last gestiegener Kosten beim Wohnen, beim Heizen und bei Lebensmitteln. "Manche schüren diese Ängste, aber wir, wir geben Antworten", so Brantner.

Die Heidelbergerin hatte die Liste schon bei der Bundestagswahl 2021 angeführt. Sie ist seit wenigen Wochen gemeinsam mit Felix Banaszak Bundesvorsitzende der Grünen.

Erstmeldung: 12.07 Uhr, aktualisiert um 16.15 Uhr.