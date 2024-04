Kommunalwahl in Dresden: Diese Parteien kämpfen um den Einzug in den Stadtrat!

Dresden - Insgesamt 15 Parteien und mehr als 1000 Kandidaten buhlen am 9. Juni bei der Kommunalwahl um die Gunst der Dresdner Wählerschaft. TAG24 stellt sie Euch in alphabetischer Reihenfolge vor.

Die FDP hat 105 Kandidaten nominiert. Der aktuelle Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Robert Malorny (44) tritt für Loschwitz/Leuben an.

Die Linke wird auch in allen Wahlkreisen antreten. Informationen über die Kandidaten liegen allerdings noch nicht vor.

Bei der CDU gehen 83 Kandidaten an den Start. Johannes Schwenk (32), Vorsitzender der Jungen Union, tritt in der Neustadt an (Wahlkreis 2).

Die Grünen treten in allen elf Wahlkreisen mit zehn Kandidaten an - insgesamt 110 Personen. Wirtschaftsjurist Martin Sicker (38) vertritt dabei den Wahlkreis 1 (Altstadt).

Die Alternative für Deutschland ( AfD ) schickt insgesamt 31 Kandidaten ins Rennen um die Sitze im Stadtrat. Ihr aktueller Fraktionsvorsitzender, IT-Projektmanager Thomas Ladzinski (30), tritt dabei im Wahlkreis 7 (Leuben-Loschwitz) an.

Diese Parteien treten zur Stadtratswahl an:

Insgesamt 15 Parteien und über 1000 Kandidaten treten in Dresden an. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Erstmals treten am 9. Juni die "Freien Sachsen" an. Sie stehen in allen Wahlkreisen auf der Liste.

So wie die "Freien Wähler", die insgesamt 81 Kandidaten nominiert haben, darunter auch ihren aktuellen Fraktionsvorsitzenden Jens Genschmar (54).

Satire-Partei "Die PARTEI" ist ebenfalls mit von der Partie und in allen Wahlkreisen vertreten.

Die Piratenpartei will den Stadtrat mit 53 aufgestellten Kandidaten "entern". Die ehemalige Bundesvorsitzende Anne Herpertz (26) geht als Spitzenkandidatin in Pieschen (Wahlkreis 3) an den Start.

Bei der SPD gehen 107 Kandidaten ins Rennen. Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser (46) startet in Plauen (Wahlkreis 9).

Ebenfalls neu dabei ist die Wählervereinigung "Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24" das direkt mit 88 Kandidaten um den Einzug in den Stadtrat kämpft.

Wegen zu wenig Unterschriften nicht in allen Wahlkreisen vertreten sind schließlich noch das Bündnis Sahra Wagenknecht, die "Dissident:innen Dresden" sowie die Partei "Volt".