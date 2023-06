Überraschung bei Umfrage: So stehen die Bayern wirklich zu Aiwanger

Markus Söder (56, CSU) verliert zwar etwas an Popularität, trotzdem bleibt seine Partei laut einer Umfrage die stärkste Kraft in Bayern. © Daniel Karmann/dpa

Die mitregierenden Freien Wähler konnten sich der Umfrage zufolge um einen Punkt auf 11 Prozent steigern. Zweitstärkste Kraft blieben den Angaben zufolge die Grünen mit 16 Prozent (Mai: 17 Prozent). Die SPD mit 11 Prozent legte 2 Punkte zu, gefolgt von der AfD mit 10 Prozent (Mai: 9 Prozent).

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte zu Söders Politik seit Mitte Mai 5010 Bürgerinnen und Bürger in Bayern befragt. Die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?" wurde in der ersten Junihälfte 5501 Menschen im Freistaat gestellt.