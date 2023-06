Rhein zum CDU-Spitzenkandidaten für Hessenwahl gekürt: Kampfrede gegen "Streitampel"

Darmstadt - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein ist auf einem Parteitag am heutigen Samstag einstimmig zum Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden.

In seiner kämpferischen Rede sparte der amtierende hessische Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) nicht mit Spitzen gegen die Ampelkoalition. © Andreas Arnold/dpa

In Darmstadt entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen auf den 51-Jährigen.

In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52) als Spitzenkandidatin an, für die Grünen der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (52).

Rhein stimmte bei dem Parteitag die Delegierten in einer kämpferischen Rede und unter großem Beifall auf den Wahlkampf ein.

"Wir müssen und wir werden kämpfen", sagte er und sparte nicht mit Spitzen gegen die politischen Kontrahenten. Hessen sei ein Gegenmodell zur "Streitampel" der Bundesregierung, die den Menschen Sicherheit und Vertrauen nehme, sagte er.

Der Ministerpräsident sprach sich zudem dafür aus, die Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen.

Die deutsche Staatsbürgerschaft müsse ein hohes Gut bleiben und sie müsse am Ende einer gelungenen Integration stehen.