Die letzte Schlacht der großen Wahlkämpfer in Sachsen

Sachsen - Von der Regierungsbank in die Opposition: Die Ampelparteien schickten in den letzten Landtagswahltagen ihre wichtigsten Politiker nach Sachsen. SPD, FDP und Grüne hier sind auch auf Hilfe von außen angewiesen, rangieren doch alle drei über und unter der 5-Prozent-Hürde.

Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) lobte seine grünen Sachsen für einen erstaunlichen Wahlkampf. © Norbert Neumann

Von außen betrachtet, könne man sich über die Situation hier nur noch wundern. "Jeder weiß, dass AfD und BSW direkt aus Moskau gekauft sind", sagte Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) im streng bewachten Rundkino.

"Doch auch ihr Ministerpräsident sagt manchmal Verwunderliches", so Habeck. Michael Kretschmer (49, CDU) sei in eine politische Unkonzentriertheit geraten, aus Angst vorm Populismus. "Wer aber Politik aus Angst macht, macht sie falsch!" Für seine zuversichtliche Rede erntete Habeck Standing Ovations im knapp 900 Köpfe großen Saal.



Ähnlich kämpferisch gab sich Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) in Chemnitz: "Wir werden in der sächsischen Regierung bleiben", sagte er am Freitag auf dem Neumarkt.

Die Stimmung dort? "Ich finde das toll, dass der Scholz auch mal mehr Emotionen reinbringt", so der Pädagoge Michael Kämpfe (62) im Publikum.