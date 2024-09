Wahlbetrug bei Landtagswahl in Sachsen: Das passiert jetzt mit den Stimmzetteln!

Dresden - Wie geht man mit dem mutmaßlichen Wahlbetrug bei der Landtagswahl in Dresden um und was passiert jetzt mit den 111 gefälschten Stimmzetteln, von denen die rechtsextremen Freien Sachsen profitierten ? Damit befasst sich seit dem Morgen der Kreiswahlausschuss im Dresdner Rathaus.

Seit dem Morgen tagt der Kreiswahlausschuss im Dresdner Rathaus. © Steffen Füssel

Zuvorderst befasste sich der Ausschuss (sieben Mitglieder) mit den, wie zunächst angenommen, 112 manipulierten Stimmzetteln, die durch die Verwaltung in allen acht Dresdner Wahlkreisen festgestellt worden sind, davon 85 in Langebrück.

Die Betrugsmasche: Der oder die Täter überklebten auf den Stimmzetteln die bereits ausgefüllten Felder (verschiedene Politiker und Parteien betroffen) und setzten beide Kreuze dann bei den Freien Sachsen.

"Fast schon professionell", nannte Kreiswahlleiter Markus Blocher (55) diese Manipulation. Betroffen sei nur die Briefwahl.

Mittlerweile habe man alle so abgegebenen Stimmzettel überprüft, auf denen beide Stimmen den Freien Sachsen gegeben worden waren. Von den (vermeintlich) 112 manipulierten Stimmzetteln waren am Wahltag, an dem nicht alle Fälschungen gleich aufgefallen waren, 83 für gültig, 29 für ungültig erklärt worden.

In Einzelfällen nahmen örtliche Wahlvorstände an, das Überkleben sei von den Wählern selbst vorgenommen worden, um einen Fehler zu korrigieren. Erst später wurde "die Systematik der Manipulation sichtbar", so Blocher.