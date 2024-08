Zahlen, Statistik, Wahlhelfer: So läuft der Wahlsonntag in Dresden

Dresden - Am 1. September ist Sachsenwahl . Die Vorbereitungen in der Landeshauptstadt laufen auf Hochtouren. Briefwahl, Kandidaten, Erst- und Zweitstimme: TAG24 hat die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

In Dresden treten einige prominente Landes- und Stadtpolitiker an, darunter Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU), Neustadt-Favorit Thomas Löser (52, Grüne) und Unternehmer Holger Zastrow (55, Team Zastrow).

Insbesondere kleinere Parteien wie SPD und Grüne hoffen auf ein Direktmandat, um im Falle des Scheiterns an der 5-Prozent-Hürde noch Chancen auf den Einzug ins Parlament zu haben.

399 Urnen- und 214 Briefwahllokale haben am Sonntag (8-18 Uhr) geöffnet. © Jan Woitas/dpa

Gewählt wird am Sonntag (8-18 Uhr) mit Personalausweis oder Reisepass in 399 Urnen- und 214 Briefwahllokalen. Über den Lokalfinder auf dresden.de/landtagswahl lässt sich ermitteln, wo man seine Stimme abgeben kann.

Wer keine Lust auf Anstehen hat, ist bei der Briefwahl gut aufgehoben. Über 150.000 Wahlscheinanträge sind dafür bereits im Rathaus eingegangen. Wem die Unterlagen jetzt noch fehlen, holt diese bestenfalls im Briefwahlbüro (Theaterstraße 11-13, Raum 100) ab. Öffnungszeiten: Donnerstag 9-18 Uhr oder Freitag bis 16 Uhr.

Sind hingegen die Briefwahlunterlagen schon zu Hause angekommen, sind diese am Donnerstag mit der Post aufzugeben, um bei der Auszählung noch Berücksichtigung zu finden. Alternativ kann der Umschlag bis Sonntag, 16 Uhr, in den grauen Fristenbriefkasten links am Eingang des Neuen Rathauses (Dr.-Külz-Ring 19) eingeworfen werden.

Übrigens: Rund 6000 ehrenamtliche Wahlhelfer (2019: 4150) sind dieses Jahr im Einsatz. Darunter befinden sich rund 1200 Beschäftigte der Stadtverwaltung.