Stichwahl in Nürnberg: Marcus König bleibt Oberbürgermeister

Nürnberg - Marcus König (45, CSU) bleibt Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg: In der Stichwahl kam der CSU -Politiker auf 55,5 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen seinen Herausforderer Nasser Ahmed von der SPD durch.

Marcus König (45) gewinnt die OB-Wahl in Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Stadt, dass ein CSU-Oberbürgermeister wiedergewählt wird. Die Wahlbeteiligung lag laut dem vorläufigen Ergebnis bei 41,1 Prozent.

König hatte bereits im ersten Wahlgang rund 46 Prozent der Stimmen erhalten und war mit einer klaren Führung von fast 20 Prozentpunkten gegenüber Ahmed als haushoher Favorit in die Stichwahl gegangen.

Die CSU hatte in der Heimatstadt von Ministerpräsident Markus Söder (59) ihre 2020 errungene Mehrheit im Stadtrat ebenfalls ausgebaut.