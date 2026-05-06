Berlin sucht noch 2500 Wahlhelfer: Es warten bis zu 120 Euro "Erfrischungsgeld"

Berlin - Wer am Wahltag in Berlin unterstützen möchte, kann bis zu 120 Euro erhalten. Aktuell werden noch freiwillige Helfer für Urnen- und Briefwahllokale gesucht.

Das Landeswahlamt rechnet insgesamt mit rund 40.000 eingesetzten Wahlhelfern. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September würden noch etwa 2500 Helfer benötigt, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler der Deutschen Presse-Agentur.

Mitte April hatte er via Social Media einen Aufruf gestartet, damals fehlten noch etwa 9000 Helfer für die Wahllokale. Um die 6500 Interessierte hätten sich seither gemeldet. "Das freut mich sehr. Doch wir suchen noch weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger", so der Landeswahlleiter.

Er wies nochmals darauf hin, dass Wahlhelfer einen wichtigen Beitrag für das Gelingen von Wahlen leisten.

Insgesamt plant das Landeswahlamt mit 40.000 Wahlhelfern, 5000 mehr als zuletzt.