Manipulation bei Kommunalwahl? Ermittlungen in Frankfurt

Frankfurt am Main - Kam es bei den Kommunalwahlen zu Manipulationen in Frankfurt ? Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Anzeigen gab es unter anderem vom Wahlamt.

Hinsichtlich der Kommunalwahlen in Frankfurt stehen derzeit Manipulationsvorwürfe im Raum. © Andreas Arnold/dpa

Es seien mehrere nicht in Zusammenhang stehende Verfahren anhängig, "die den Vorwurf des Wahlbetrugs in Bezug auf die vergangene Kommunalwahl in Frankfurt am Main zum Gegenstand haben", erklärte ein Behördensprecher.

"Der Großteil hiervon resultiert aus Strafanzeigen des Wahlamts und steht im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl."

Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Das Frankfurter Bürgeramt, Statistik und Wahlen bestätigte, dass es Anzeige gestellt hat.

Solche Vorgänge seien nicht außergewöhnlich, das habe es schon bei vergangenen Wahlen gegeben, hieß es dort.

Die Kommunalwahlen in Hessen fanden am 15. März statt. Der Anteil der Briefwähler bei der Wahl zur Frankfurter Stadtverordnetenversammlung lag bei 42,9 Prozent.

Die CDU erhielt laut dem amtlichen Endergebnis in Frankfurt die meisten Stimmen. Sie kam auf einen Anteil von 25 Prozent, was einem Zuwachs von 3,1 Prozentpunkte im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 entspricht.