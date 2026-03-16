Trendergebnis nach Kommunalwahl in Hessen: CDU vorne, AfD legt drastisch zu
Von Jens Albes
Wiesbaden - CDU bleibt in Hessen stärkste Kraft, die AfD legt drastisch zu, SPD und Grüne lassen Federn: Nach den Kommunalwahlen haben die Parteien viel zu analysieren.
Die CDU hat sich bei den Kommunalwahlen in Hessen nach vorläufigen Zahlen als stärkste Partei behauptet.
Dem Trendergebnis zufolge legten die Christdemokraten landesweit auf 29,7 Prozent der Stimmen zu, wie das Statistische Landesamt am frühen Morgen in Wiesbaden bekannt gab.
Der Koalitionspartner auf Landesebene büßte dagegen Stimmen ein: Die SPD rutschte auf 20,2 Prozent ab, während die AfD die Grünen nach jetzigem Stand als drittstärkste Kraft ablösen konnte.
Wegen des komplexen Wahlsystems dürfte sich die Stimmauszählung für die landesweiten vorläufigen Gesamtergebnisse allerdings noch tagelang hinziehen.
Am Montag wollen die Parteien das vorliegende Trendergebnis analysieren. Nur die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt.
Kommunalwahl in Hessen: AfD nimmt Grünen dritten Platz ab
Die AfD vervielfachte ihren Stimmenanteil bei den Kommunalwahlen und sicherte sich laut Trendergebnis mit 15,9 Prozent den dritten Platz.
Die Grünen rutschten mit 14,4 Prozent auf den vierten Platz ab. Die Linke erhielt 5,8 Prozent, die FDP 3,7 Prozent.
Gewählt wurden neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie Ortsbeiräte. Die Hessinnen und Hessen hatten generell so viele Stimmen, wie es Sitze in diesen Gremien gibt - die Stimmzettel waren daher teils riesig.
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,4 Prozent. Das waren 4,0 Prozentpunkte mehr als bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren.
Bei den damaligen Abstimmungen mitten in der Corona-Pandemie war die CDU mit landesweit 28,5 Prozent ebenfalls stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 24,0 Prozent der Stimmen und damit auf Rang zwei. Die Grünen belegten damals mit 18,4 Prozent Platz drei, die AfD erreichte nur 6,9 Prozent.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa