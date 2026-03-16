Trendergebnis nach Kommunalwahl in Hessen: CDU vorne, AfD legt drastisch zu

Wiesbaden - CDU bleibt in Hessen stärkste Kraft, die AfD legt drastisch zu, SPD und Grüne lassen Federn: Nach den Kommunalwahlen haben die Parteien viel zu analysieren.

Hessens Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender Boris Rhein (54) dürfte mit dem vorläufigen Trendergebnis der Kommunalwahl in Hessen zufrieden sein. © Swen Pförtner/dpa

Die CDU hat sich bei den Kommunalwahlen in Hessen nach vorläufigen Zahlen als stärkste Partei behauptet.

Dem Trendergebnis zufolge legten die Christdemokraten landesweit auf 29,7 Prozent der Stimmen zu, wie das Statistische Landesamt am frühen Morgen in Wiesbaden bekannt gab.

Der Koalitionspartner auf Landesebene büßte dagegen Stimmen ein: Die SPD rutschte auf 20,2 Prozent ab, während die AfD die Grünen nach jetzigem Stand als drittstärkste Kraft ablösen konnte.

Wegen des komplexen Wahlsystems dürfte sich die Stimmauszählung für die landesweiten vorläufigen Gesamtergebnisse allerdings noch tagelang hinziehen.

Am Montag wollen die Parteien das vorliegende Trendergebnis analysieren. Nur die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt.