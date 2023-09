Trotz Wahl-Pleite der AfD in Nordhausen: Erleichterung und Sorge in Thüringen

Nordhausen - In der Thüringer Landespolitik gibt es zum Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen unterschiedliche Reaktionen.

Amtsinhaber Kai Buchmann (47, parteilos) darf Oberbürgermeister in Nordhausen bleiben. © Matthias Bein/dpa

Vertreter der rot-rot-grünen Minderheitskoalition blicken mit einer Mischung aus Erleichterung und Besorgnis auf die Abstimmung.

"Haarscharf" schrieb zum Beispiel die Grüne-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Astrid Rothe-Beinlich (49), am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X, der vor kurzem noch Twitter hieß, nachdem sich der Wahlsieg des parteilosen Amtsinhabers Kai Buchmann (47) abgezeichnet hatte.

Der Landesvorsitzende der Linken, Christian Schaft (32), sagte in einer ersten Reaktion laut einer Mitteilung: "Dieser Wahlgang war eine Absage der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen an nationalistische und rechte Ideologien und damit auch eine Absage an die AfD."

Sowohl Rothe-Beinlich als auch die Co-Vorsitzende der Thüringer Linke, Ulrike Grosse-Röthig (44), erklärten aber auch, die relativ hohe Zustimmung für den AfD-Bewerber Jörg Prophet (61) erschreckten sie.

"Die Erleichterung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Aufgabe für alle demokratischen Parteien bleibt, Vertrauen in politische Entscheidungen herzustellen und durch eine sozial gerechte Politik der AfD weiter den Nährboden zu entziehen", so Grosse-Röthig.

Rothe-Beinlich schrieb: "Das Ergebnis aber muss uns zu denken geben, wie wir Hass und Hetze dauerhaft begegnen und die Demokratie niemals denen überlassen, die sie verächtlich machen und gefährden."