Wahlen in Spanien: Regierungskoalition mit "spanischer AfD"?

Madrid - Am heutigen Samstag wird in Spanien ein neues Parlament gewählt und viele gehen von einem Machtwechsel aus. Während die Sozialdemokraten schwächeln, sind es derzeit die konservativen Kräfte, die in Spanien den Ton angeben. Mit der rechtspopulistischen "Vox"-Partei könnten sogar bekennende Anti-Feministen Teil der neuen Regierung werden.