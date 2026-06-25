"Wer bestellt, bezahlt": Einigung auf Finanzreform zur Entlastung der Kommunen

Berlin - Bund und Länder haben sich auf eine Finanzreform zur Entlastung vor allem der Kommunen geeinigt. Das teilte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (59, SPD ) in Berlin nach Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) mit. Der Sozialdemokrat sprach von einem fairen Ausgleich.

Niedersachsens MP Olaf Lies (59, SPD, l.) und Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) haben die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen verkündet. © Kay Nietfeld/dpa

Die nun getroffene Einigung folgt der Regel: "Wer bestellt, bezahlt." CDU, CSU und SPD im Bund hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, sich an diesem Grundsatz der "Veranlassungskonnexität" orientieren zu wollen. Eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wird seit Monaten diskutiert.

Mit der Neuregelung sollen die stark gestiegenen Sozialausgaben der Kommunen gedämpft werden. Kanzler Merz sprach von einem großen Kostenaufwuchs bei den Gemeinden. Die Neuregelung solle ab dem 1. September gelten. "Wir bringen unser Land voran."

Bisher entstehen vor allem den Kommunen zunehmend Mehrkosten durch sogenannte Leistungsgesetze, die auf Bundesebene beschlossen werden. Dies betrifft etwa die Kinder- und Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und das Teilhabegesetz zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Geplant ist nun ein Mechanismus. Dieser soll bei neuen Leistungsgesetzen oder bei Änderungen solcher Gesetze greifen. Falls die finanziellen Mehrkosten bei Ländern und Kommunen zusammen bei mehr als 200 Millionen Euro liegen, soll davon der Bund 80 Prozent übernehmen, wie Lies erklärte. Merz sagte, bei Entlastungen solle auch der Bund entlastet werden.