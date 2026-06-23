Entscheidung über Rentenreform ist gefallen: "Alle Elemente jetzt zügig umsetzen"

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) hat bestätigt: Das Rentenreformpaket wird kommen! Dabei möchte die Bundesregierung keinesfalls nur ein paar Punkte, sondern den kompletten Vorschlag der Kommission in die Realität umsetzen.

Am Dienstagmorgen übergaben die beiden Vorsitzenden der Kommission, Constanze Janda (50, 2.v.l.) und Frank-Jürgen Weise (74, 2.v.r.), den ausgearbeiteten Entwurf an die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU, l.) und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (58, SPD, r.). © Kay Nietfeld/dpa

"Alle Elemente dieses Reformpakets, ich betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", erklärte Merz laut einer Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP am Dienstagmorgen in Berlin.

Der Bundeskanzler hob dabei hervor, dass die von der Kommission hervorgebrachten Vorschläge wie Zahnräder ineinandergreifen und demnach auch ausschließlich im Verbund miteinander funktionieren. Aus diesem Grund könne es sich die Regierung "nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen".

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (58, SPD) sprach sich ebenfalls für die Reform aus, jedoch müsse man darauf achten, dass auch die eigene Fraktion im Bundestag mitgenommen werde – schließlich wird im Plenarsaal des Bundestages über die Reform endgültig entschieden.

Durch die Einführung des neuen Rentenpakets erhofft sich die Bundesregierung eine Wiederbelebung des vorhandenen Rentensystems. "Es ist allerhöchste Zeit. Nichtstun ist keine Option", so der Bundeskanzler.