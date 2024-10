Winterzeit, Reifenwechsel, mehr Geld für Studenten: Das wartet auf Euch im Oktober!

Die Sommerzeit endet, die Winterzeit beginnt. Wir bekommen wieder eine Stunde dazu: Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern. In der Nacht auf Sonntag, dem 27. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.