Wie in Klasse sechs: CDU und Grüne mit albernem Streit auf Twitter!

Berlin - Wie es im Zeitalter des Internets aussieht, wenn zwei politische Parteien sich streiten, veranschaulichten am Donnerstag CDU und Grüne auf traurigste Weise mit dem Start einer gleichnamigen Kampagne zur Wärmewende unter dem Hashtag "fairheizen".

Während die Grünen mit ihrem Hashtag lediglich auf die CDU-Aktion reagieren, betreibt die CDU einen regelrechten Aufriss mit unzähligen Tweets und Wortspielen, die an Einfallsreichtum wohl kaum zu überbieten sind.

Es ist ein Trauerspiel, das den Neuland-Status der digitalen Welt für die deutsche Politik einmal mehr untermauert. Am Donnerstagmittag starteten CDU und Grüne fast zeitgleich eine Twitter-Kampagne zum neuen Gebäudeenergiegesetz .

Da fragt man sich als Steuerzahler echt, wofür die gewählten Parteien das Geld vom Staat eigentlich verwenden, wenn am Ende aller internen Beratungen und Überlegungen solche Ideen dabei herauskommen.

Den Verantwortlichen gefiel das sechste-Klasse-Wortspiel jedenfalls so gut, dass sie ihren Hauptsitz, das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin , direkt mit einem riesigen Plakat der Kampagne beschmückten.

"Fair heizen statt verheizen", "Heizungshammer" oder "Wärmewende ohne soziale Kälte": Klingt so, als bekäme jemand aus der CDU-Werbeabteilung eine "faire" Gehaltserhöhung.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (53) muss für das Gebäudeenergiegesetz viel Kritik einstecken. © Michael Kappeler/dpa

Okay, ehrlich gesagt ist die Aktion der Grünen keine wirkliche Kampagne, sondern lediglich die Reaktion eines Kleinkindes, das auf "schülerVZ" beleidigt wurde und mit "Wer es sagt, ist's selber" auf klägliche Weise kontern will. Dabei gibt es bei genauerer Überlegung eigentlich gar nichts, was gekontert werden müsste.

Ich meine, wer wird denn dem Aufruf der CDU folgen und ein "Zeichen" gegen das Gesetz setzen, außer die Personen, die eh schon die Partei unterstützen und dabei noch zu der Altersgruppe gehören, die Twitter auf ihrem Blackberry installiert hat.

Ganz abgesehen davon, dass diese digitale Unterschrift nichts bringen wird: Soll die CDU die Liste ausdrucken, dem Bundestag vorlegen uns sagen: "Hier, wir haben so viele Unterschriften gesammelt und jetzt macht das Gesetz bitte weg"?

Bis auf einige Politiker beider Parteien, hat auch noch niemand ernsthaften Gebrauch von dem Hashtag in den sozialen Medien gemacht. Höchstens, um sich über die Kampagne lustig zu machen. Und das zu Recht. Eine solche Idee der Vermittlung politischer Überzeugungen wirkt nicht etwa modern, sondern komplett albern und sinnlos.