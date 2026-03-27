ZDF-Politbarometer: So heftig stürzt SPD nach Wahl-Debakeln auch im Bund ab!

Mainz - Nach den beiden Landtagswahlen im März lassen sich im Bund ähnliche Tendenzen ausmachen wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg . Vor allem die Krise der SPD wird immer deutlicher.

Die SPD mit dem Führungsduo Bärbel Bas (57) und Lars Klingbeil (48) steckt tief in der Krise. © Kay Nietfeld/dpa

Wäre am kommenden Sonntag bereits die nächste Bundestagswahl, so kämen die Sozialdemokraten laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer nur noch auf 13 Prozent - ein Tiefstwert für die Regierungspartei! Bei der letzten Umfrage Ende Februar waren es noch zwei Prozentpunkte mehr.

Dagegen legt die AfD um zwei Prozentpunkte zu zieht mit 26 Prozent mit CDU/CSU (unverändert) gleich. Sogar um drei Punkte verbessern sich die Grünen, die jetzt mit 15 Prozent an der SPD vorbeiziehen können. Die Linke verliert leicht (minus 1) und liegt jetzt bei 10 Prozent.

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 10 Prozent (minus 2), wobei keine - auch nicht die FDP oder das BSW - mindestens drei Prozent erreichen würde. Bei einem solchen Ergebnis hätte die schwarz-rote Regierung keine parlamentarische Mehrheit.