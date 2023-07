Die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden kein "Alstervergnügen"

Hamburg – Neben einem Festakt in der Elbphilharmonie wird Hamburg als finalen Höhepunkt seiner Bundesratspräsidentschaft im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auch ein Bürgerfest an der Binnenalster ausrichten. Am heutigen Freitag haben Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (57, SPD), Staatsrätin Almut Möller (46, SPD) und Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, auf einer Fahrt auf dem Solarschiff "Alstersonne" erste Einblicke in das bunte und vor allem inhaltreiche Programm gegeben.